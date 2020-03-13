Биржевой индекс Гонконга претерпел сильнейшее падение за 12 лет

Падение произошло на фоне опасений из-за пандемии коронавируса и биржевого краха в США.

По данным торгов, основой индекс Гонконгской фондовой биржи HangSeng на открытии торгов резко упал на фоне опасений из-за пандемии коронавируса и биржевого краха в США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

К 9.30 (7.15 по Нур-Султану) в первые 15 минут торгов HangSeng падал на 7,36%, но отыгрался до -6,4%, составив 22730,54 пункта.

Днем ранее на закрытии торгов HangSeng упал на 3,66%.

Настроения на рынке будут оставаться нервозными в ближайшем будущем на фоне ускорения вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, - отметил ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management's Тай Хуэй.

Отрицательная динамика охватила все без исключения "голубые фишки". На 12,66% подешевели акции китайского производителя автомобилей Geely Automobile. На 13,43% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.

На 10% обесценились бумаги ведущего британского банка HSBC и российского производителя алюминия "Русал".

В условиях обвального падения котировок также проходят утренние торги на других азиатских площадках. На Филиппинах и Южной Корее спад превысил 10%.

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