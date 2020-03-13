Алматинские дзюдоисты стали лучшими на молодежном чемпионате Казахстана

В чемпионате Казахстана приняли участие около 500 молодых дзюдоистов из 14 областей и 3 городов республиканского значения.

На прошедшем в Таразе чемпионате страны по дзюдо среди молодежи успешно выступили мастера татами из отечественного мегаполиса. Сборная Алматы на республиканском первенстве среди молодежи заняла первое общекомандное место, передает zakon.kz.

В чемпионате Казахстана приняли участие около 500 молодых спортсменов из 14 областей и 3 городов республиканского значения. Алматинские дзюдоисты в Таразе произвели настоящий фурор, выиграв 5 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

Выше всяких похвал провели турнир победители чемпионата Казахстана (Шерзод Давлатов – 60 кг, Саера Мирзахметова – 63 кг, Даяна Талгат – 70 кг, Мадина Парагульгова – 78 кг, Арайлым Абенова – свыше 78 кг), которые в упорной и бескомпромисной борьбе сумели проявить все свои лучшие качества и принести в копилку команды награды высшей пробы. Садана Раимжанова (70 кг) и Журкамырза Шукырбеков (100 кг) завоевали серебро, несмотря на поражение в финале они продемонстрировали зрелую борьбу и высокий уровень технико-тактического мастерства. Теплых слов в свой адрес заслуживают бронзовые медалисты Балнур Курманбай (57 кг), Аскар Наркулов (73 кг), Сабит Кайратбек (90 кг), Айбек Изтлеуов (100 кг) и Аскар Алибек (свыше 100 кг).

Все ребята показали хорошую готовность на этом ответственном старте и готовы биться за высокие места не только на внутренних, но и на международных соревнованиях. Этот успех – это плоды слаженной командной работы всех, кто причастен к развитию алматинского дзюдо. Особо хотелось бы подчеркнуть роль наших тренеров, корифеев отечественного тренерского цеха – Жексембая Саламатова, Ермека Имамбекова, Ибрагима Вешагурова, Талгата Биабулина, Валентины Камсулевой, Дуйсена Аязбекова, Жайдара Сайлаубаева, Шолпан Калиевой, Варвары Масягиной, Евгении Богуновой, Рустема Велахунова, Сидельды Калиева, Медета Есбулаева, и многих других наставников. В спорте нельзя недооценивать роль тренера, поскольку именно их кропотливый труд способствует прогрессу и росту спортсменов. Благодаря поддержке государственных органов управления, а также нашего прославленного соотечественника, победителя ряда крупных турниров включая первенство СССР Али Хамхоева, возглавляющего городскую федерацию дзюдо наши спортсмены поступательно прогрессируют и имеют возможность заниматься в хороших условиях. Я уверена, наше дзюдо ожидает большое будущее, - сказала известный спортивный функционер, директор СДЮШОР №6 города Алматы Айсулу Сериккызы.

Добавим, на втором месте по итогам личнокомандного первенства расположились дзюдоисты из Алматинской области (2-2-2), замкнули призовую тройку воспитанники Карагандинской области (2-0-1). В командных соревнованиях на высшей ступени пьедестала почета оказались дзюдоисты из кызылординской области, в финале одолевшие со счетом 4:1 команду ВКО.

Альберт Ахметов

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