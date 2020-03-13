Казахстанская федерация футбола приостановила матчи

О завершении профилактических мероприятий будет объявлено дополнительно.

Казахстанская федерация футбола приостановила проведение спортивных мероприятий, передает zakon.kz.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Казахстанская федерация футбола объявляет о решении приостановить проведение чемпионатов, первенств, кубков РК по футзалу, пляжному, женскому, детско-юношескому, массовому футболу, соревнований среди ветеранов, а также образовательных семинаров и других тематических форумов, - говорится в заявлении федерации.

Матчи OLIMPBET-Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги и Кубка Республики Казахстан будут проходить согласно календарю соревнований, но при закрытых трибунах, то есть без присутствия зрителей.

Кроме участников соревнований, на матчи OLIMPBET-Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги и Кубка Республики Казахстан допускаются только официальные лица и обслуживающий персонал.

Допуск представителей СМИ, за исключением съемочных бригад телеканала-вещателя прямых трансляций матчей, исключен.

О завершении профилактических мероприятий будет объявлено дополнительно.

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