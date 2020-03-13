Токаев: Меры по противодействию коронавирусу оправданы и своевременны

Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы.

Глава государства провел заседание Штаба оперативного реагирования, передает zakon.kz.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов, сообщила Акорда.

Президент заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.

Заслушан доклад премьер-министра Аскара Мамина о принимаемых правительством усилиях по снижению влияния негативных внешних факторов на экономику страны.

По мнению главы государства, принятые меры по противодействию распространению коронавируса, направленные на защиту здоровья наших граждан, являются оправданными и своевременными. Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

Глава государства потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы.

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Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей.

Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.

Глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса.

Акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.

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