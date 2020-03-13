Пересмотреть бюджетные расходы поручил Президент
А также прогноз социального-экономического развития страны.
На заседании Штаба оперативного реагирования Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть бюджетные расходы, передает zakon.kz.
Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы, - сообщается на сайте Акорды.
Также, по мнению главы государства, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.
13 марта прошло заседание Штаба оперативного реагирования с участием руководителей правительства и ряда государственных органов. Президент заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.
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