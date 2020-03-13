Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пересмотреть бюджетные расходы поручил Президент

А также прогноз социального-экономического развития страны.

Фото : МИД РК13 марта 2020, 13:28

На заседании Штаба оперативного реагирования Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть бюджетные расходы, передает zakon.kz.

Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы, - сообщается на сайте Акорды.

Также, по мнению главы государства, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.

13 марта прошло заседание Штаба оперативного реагирования с участием руководителей правительства и ряда государственных органов. Президент заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты