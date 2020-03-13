Все продукты питания максимально защищены от скачков валюты. И производство, и спрос сбалансировано с точки зрения расходов в национальной валюте - Султанов.

Продукты в Казахстане не привязаны к доллару. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

У нас вообще никакие продукты не привязаны к доллару. Реализация у нас запрещена в иностранной валюте на территории Казахстана, поэтому все они привязаны, продажа привязана, вернее, они реализуются в национальной валюте. Прямого влияния по импортозависимым продуктам тоже, здесь можно говорить, что сразу же скачок не должен происходить, потому что во все времена сначала происходит скачок по реализации тех запасов, которые были, которые есть у продавцов. Но по продуктам питания они все максимально защищены от скачков валюты. И производство, и спрос они все сбалансированы с точки зрения расходов в национальной валюте, - ответил Султанов на вопрос журналистов о возможном повышении цен на продукты.

Он также отметил, что все рынки и торговые точки будут продолжать работать. Их закрытие не планируется.

Рынки работают, производство работает, куры как неслись, так они будут и нести, коровы как доились - будут доиться, хлебопекарни не закроются. Поэтому ни торговые точки, ни производственные площади не будут закрываться. Это еще один фактор того, что никакого ажиотажа не надо создавать, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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