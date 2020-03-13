Токаев госорганам: Предотвратить панику и слухи

Он призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Штаба оперативного реагирования обратился к представителям государственных органов, передает zakon.kz.

Президент призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Как подчеркнул Президент, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.

Кроме того, акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

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