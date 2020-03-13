Бакытгуль Хаменова назначена заместителем акима Атырауской области

Ранее она была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии "Нур Отан", членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Сегодня, 13 марта, в ходе актива аким Атырауской области представил нового заместителя. По согласованию Администрации Президента РК им стала экс-депутат Мажилиса Парламента Бакытгуль Хаменова, сообщает zakon.kz.

Бахтыгуль Кайржановна Хаменова окончила Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "Учитель казахского языка и литературы".

В 2005 году окончила аспирантуру филологического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности "Филолог".

В 2009 году Окончила Атырауской института Нефти и Газа по специальности "Инженер нефти и газа".

Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова и стала Бакалавром экономики и бизнеса.

С 1999 по 2001 годы работала диктором Атырауской областной телерадиокомпании.

С 2001 по 2004 годы работала преподавателем казахского языка в русских группах Атырауского института Нефти и Газа.

С 2001 по 2003 годы была заместитель директора по воспитательной работе Элитарной школы при Атырауском Государственном университете им. Х. Досмухамедова.

С 2003 по 2004 годы работала корреспондент телевидения "Рахат ТВ".

С 2002 по 2008 годы преподавала на кафедре "Казахская литература и журналистика" Атырауского государственного университета имь Х. Досмухамедова.

С 2005 по март 2016 года занимала должность директора Прикаспийского современного колледжа г. Атырау.

До назначения на должность заместителя акима с марта 2016 года была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии "Нур Отан", членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

За трудовые достижения в 2010 году Бакытгуль Хаменова награждена нагрудным знаком "Ыбырая Алтынсарина", в 2013 году - нагрудным знаком "Почетный работник сферы образования". В 2014 году награждена медалью "20 лет Масхлихату Казахстана", в 2014 году нагрудным знаком "За активную деятельность", в 2015 году юбилейной медалью "20 лет Конституции Казахстана", медалью "KAZENERGY", в 2015 году орденом "Гордость экономики Казахстана", в 2017 году орденом "Құрмет".

Считаю, что Бакытгуль Кайыржановна, как специалист с большим опытом работы, достойна этой должности, - заключил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

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