На данный момент есть запрет на въезд граждан Германии,

Казахстан не планирует прекращать авиасообщение с Германией. Об этом сегодня на брифинге в Службе Центральной коммуникации сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент есть запрет на въезд граждан Германии и ограничение для всех остальных, то есть обязательный карантин для всех, кто летит из этой страны. Предприняты меры по ограничению перевозок пассажиров. Полностью закрывать мы не хотим, потому что это в основном наши граждане летают. Мы не видим смысла прекращать авиасообщение, - сказал он.

Напомним, в Казахстане выявили коронавирус у двух человек, прилетевших из Германии - мужчины и женщины.

9 числа первый пациент прибыл, второй пациент прибыл 12 числа.

В соответствии с действующим алгоритмом по прилетевшим 9 числа списки есть, под наблюдением, приступаем к их изоляции, поиску и помещению их в карантинные объекты, они здоровы, но будем обследовать. Прилетевшие 9 марта были взяты под медицинское наблюдение на дому, поскольку тогда Германия входила в другую группу стран по коронавирусу. Одной из пассажирок выявили признаки, обнаружили. Сейчас задача всех контактных выявить изолировать и наблюдать. Через общий терминал проходили те, кто прилетел 9 числа. Второй борт прилетел сегодня ночью, весь борт включая экипаж помещены на карантин в инфекционный стационар. Контактных других нет, изолированы с момента прибытия, - добавил Биртанов.

Татьяна Ковалева

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