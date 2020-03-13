МОК сделал новое заявление по ситуации с коронавирусом и Олимпиадой

Олимпийские игры-2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио.

Международный олимпийский комитет МОК и оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио выпустили совместное заявление относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире, передает zakon.kz.

Текст заявления, опубликованный на olympic.kz, гласит о том, что МОК подтверждает свою полную приверженность успеху Олимпийских игр в Токио 2020 года, поэтому церемония зажжения олимпийского огня не была отменена, а прошла без зрителей.

Мы с японской стороной полностью едины в нашем стремлении обеспечить безопасное проведение Олимпийских игр в июле этого года. Мир столкнулся с проблемами, которые влияют на спорт. Однако за 19 недель до Церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 многие меры, принимаемые сейчас властями по всему миру, вселяют в нас уверенность и сохраняют нашу полную приверженность к проведению Олимпийских игр, способных объединить весь мир. МОК гордится солидарностью и гибкостью, проявленной спортсменами, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, которые решают проблемы с квалификационной системой в ряде видов спорта. Мы решаем их вместе. МОК тесно сотрудничает со всеми сторонами и демонстрирует всю гибкость, необходимую для адаптации квалификационных систем. Мы также работаем со всеми другими заинтересованными сторонами (включая правообладателей и спонсоров) для того, чтобы справиться с текущей ситуацией, - отмечается в документе.

Также в МОК сообщили, что постоянно поддерживают тесные контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), принимающим городом Токио, правительством Японии и оргкомитетом Токио-2020 через совместную целевую группу, которая была создана в середине февраля.

МОК будет и далее следовать рекомендациям ВОЗ как ведущего учреждения ООН в этой области, - заключили в организации.

Олимпийские игры-2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио. На данный момент в связи с разразившейся по миру пандемией коронавируса, доподлинно не известно, пройдут ли главные старты четырехлетия в срок, допустят ли зрителей, либо Игры будут перенесены на осень или на следующий год. МОК пока не рассматривает план Б, японские власти периодически делают осторожные заявления о том, что окончательное решение о сроке проведения Олимпиады примут в мае, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире.

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