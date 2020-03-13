Доллар и евро еще выросли в цене на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 405,46 тенге (+5,73).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 405,46 тенге (+5,73).

Средневзвешенный курс евро составил 455,9 тенге(+5,00), объем торгов 500 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,5550 тенге (+0,1621), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 407,5-409 тенге, евро – 454,5-457,5 тенге, рос.рубля – 5,53-5,7 тенге.

В торгах приняли участие 12 членов KASE.

Стоит отметить, что это рекордный рост курса доллара и евро к тенге с 2015 года.

Ранее сообщалось, что на рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года. Основные американские индексы в ходе торгов обрушились почти на 10 процентов.

Как считают казахстанские эксперты, основная причина обрушения мировых бирж – распространяющийся по миру коронавирус, а точнее вчерашнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально объявившей вспышку коронавируса полноценной пандемией.

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