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Где в Алматы можно сделать тест на коронавирус

Городские власти призывают всех жителей незамедлительно реагировать и сообщать о любых проявлениях опасной инфекции.

Фото : imio.kz13 марта 2020, 16:35

Тестирование на коронавирус COVID-19 в Алматы проводят на базе трех аккредитованных лабораторий, передает zakon.kz.

Что делать, если у вас, ваших близких или знакомых появились симптомы коронавируса? Куда нужно обращаться, ехать? Редакция Almaty.tv выяснила, что тестирование на наличие COVID-19 в Алматы проводят в трех аккредитованных лабораториях:

1. Национальный центр экспертизы - улица Жибек Жолы, 3.

2. Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева - улица Капальская, 14.

3. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга - улица Ауэзова 84.

Если у вас или у ваших знакомых появились рвота, температура, слабость или другие симптомы коронавируса, вы можете получить консультацию по телефонам 382-35-36 и 382-33-50 или по горячей линии Министерства здравоохранения 1406.

По номеру 103 вы можете вызвать бригаду скорой помощи. Врачи проинформированы, как действовать в таких случаях.


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