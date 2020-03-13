Дарига Назарбаева перенесла визит в Кыргызстан

Этот шаг предпринят для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Официальный визит председателя Сената Парламента Казахстана Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен, передает zakon.kz.

По информации Жогорку Кенеша, планируемый 16-17 марта официальный визит председателя Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен. Данное решение согласовано в рамках телефонного разговора между Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым и Даригой Назарбаевой.

Руководители парламентов пришли к данному решению, следуя планам мероприятий двух стран, разработанным вследствие объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, в целях предупреждения проникновения на территорию стран и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Дастанбек Джумабеков и Дарига Назарбаева, обсуждая вопросы укрепления добрососедских отношений, также пожелали здравия и благоденствия двум братским народам.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе на уровне депутатских групп дружбы.

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