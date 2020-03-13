УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. На очереди ЕВРО-2020?

УЕФА пригласил представителей своих 55 ассоциаций-членов, а также советов Европейской ассоциации клубов и европейских лиг и представителя FIFPro, на встречу по видеоконференции во вторник 17 марта.

УЕФА принял решение о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ближайшие матчи 1/8 финала обоих еврокубков не состоятся в намеченный срок, на какое время их перенесли, пока не известно, передает zakon.kz.

В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта 2020 года; все матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта 2020 года; все матчи 1/4 финала Юношеской лиги чемпионов УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта 2020 года. Дальнейшие решения о том, когда эти матчи состоятся, будут сообщены в надлежащее время, - гласит официальное сообщение УЕФА.

Вследствие переносов были перенесены жеребьевки 1/4 финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, запланированные на 20 марта.

Вчера УЕФА пригласил представителей своих 55 ассоциаций-членов, а также советов Европейской ассоциации клубов и европейских лиг и представителя FIFPro, на встречу по видеоконференции во вторник 17 марта, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку вируса, - добавили в УЕФА.

По слухам, во время этой видеоконференции УЕФА обсудит возможность приостановки еврокубков и перенос чемпионата Европы на 2021 год

Сейчас из-за угрозы коронавируса приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию

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