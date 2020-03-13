Сможет ли удержаться доллар на отвоеванных у тенге позициях?

По мнению эксперта, тенге должен стабилизироваться и начать укрепление, если принять во внимание последние данные с рынков, включая нефть.

Цена на нефть постепенно стабилизируется, рубль укрепился, а фондовые индексы после затяжного падения начали расти. С учетом этого тенге тоже должен стабилизироваться и начать укрепление. Такое мнение выразил финансовый аналитик Расул Рысмамбетов, разместив соответствующий пост на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Как написал эксперт, в воскресенье 8 марта рынок нефти начал покашливать. А уже в понедельник, 9 марта он упал, хватая ртом воздух. Вслед за ним обрушились и финансовые рынки. Причиной крупнейшего снижения цены на нефть за последние 29 лет стало отсутствие договоренности о снижении добычи "черного золота" между странами, входящими в ОПЕК+.

Как Казахстан на все это отреагировал

Резкое падение котировок нефти спровоцировало ослабление национальной валюты: курс в обменных пунктах страны перевалил в 400 тенге за доллар, и в данный момент зафиксировался на уровне 406.

Обменный курс, как и предполагалось, принял на себя внешний шок. По итогам этой недели объем торгов на валютном рынке в среднем в 3 раз превышал среднедневной объем.

Рынок в эти дни, как говорят, overreacted, то есть "перереагировал" - очень нервно, но резкого ослабления тенге не произошло. Нацбанк 10 марта сказал, что провел валютные интервенции, и что если потребуется, продолжит валютные интервенции. Видимо так и было, потому что порог в 400 тенге мы преодолели постепенно.

После большого объема негатива с внешних рынков: катастрофическом снижении цены на нефть, ослаблении российского рубля – валюты нашего основного торгового партнера, обвала на рынке акций, на сегодняшний день вроде ситуация успокоилась. Ситуация с тенге чуть-чуть стабилизировалась. Спрос на доллары еще есть, но после значительного, контролируемого снижения тенге с 380 до 406 тенге за доллар появляется все больше продавцов на новых уровнях. То есть некоторые игроки не верят в дальнейшее снижение и продают доллары на 400+. Это видно из биржевых сводок. Решение Нацбанка поднять ставку до 12% хоть и опозданием, но дает положительный эффект на стабилизацию ситуации: ставки по депозитам в тенге у нескольких банков выросли. По идее, этот шаг должен затормозить перевороты из тенговых депозитов в доллары и снизит спрос на USD.

Думаю обязательно надо критиковать правительство за слабую экономику и Нацбанк – если он начнет жечь валюту в больших объемах. Однако эти пару дней были важны и с психологической точки зрения.

Что будет дальше?

Вероятнее всего нефть пойдет вверх. Какие бы могущественные ни были Саудия и ее арабские соседи – никому не хочется терять деньги чисто из-за спорта с Россией, потому что коронавирус никто не отменял. А Китай уже купил дешевой нефти и, думаю, экономика долго без нефти не выдержит.

Сегодня мы наблюдаем положительную динамику внешних факторов: цена на нефть постепенно стабилизируется, выросла до 35 долларов за баррель. Рубль укрепился с пиковых 75,5 до 72,5 рублей за доллар.Фондовые индексы после затяжного и глубокого падения начали расти. В среднем европейские индексы выросли на 4%.

Это положительный для нашего рынка сигнал. Тенге должен стабилизироваться и начать укрепление - если принять во внимание последние данные с рынков включая нефть.

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