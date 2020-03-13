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В Семее гражданина ЮАР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Фото : bagnet13 марта 2020, 18:09

На брифинге в СЦК министр здравоохранения прокомментировал информацию о госпитализации иностранца в Семее с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.

В сети появилось сообщение управления здравоохранения Семея о том, что гражданин ЮАР, 1949 г.р., приехал транзитом через Дубай и Нур-Султан в ВКО. 12 марта у него поднялась температура, появился насморк. Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Елжан Биртанов по данному случаю сообщил, что по данному пациенту еще нет результатов теста на коронавирус.

Тест готовится 5-6 часов в среднем, бывает дольше, - сказал спикер.


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