В Семее гражданина ЮАР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Его госпитализировали в инфекционный стационар.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения прокомментировал информацию о госпитализации иностранца в Семее с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.

В сети появилось сообщение управления здравоохранения Семея о том, что гражданин ЮАР, 1949 г.р., приехал транзитом через Дубай и Нур-Султан в ВКО. 12 марта у него поднялась температура, появился насморк. Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Елжан Биртанов по данному случаю сообщил, что по данному пациенту еще нет результатов теста на коронавирус.

Тест готовится 5-6 часов в среднем, бывает дольше, - сказал спикер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!