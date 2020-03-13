Казахстан ограничил пересечение границ с Россией и Кыргызстаном
По внутренним документам в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
Фото : Pixabay13 марта 2020, 18:35
Правительство Казахстана сообщило о временном ограничении пересечения границ с Россией и Кыргызстаном по внутренним документам, сообщает zakon.kz.
Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы, - говорится в сообщении МИД РК.
13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.
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