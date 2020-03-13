Коронавирус выявили в Казахстане

Об этом стало известно на брифинге.

В Казахстане выявили первый случай коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом стало известно на брифинге с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

К сожалению, сегодняшняя информация, которая была перепроверена, говорит о том, что есть подтверждение результата теста коронавирус. Это пациенты, прибывшие из Германии, - сказал Биртанов.

Подтверждено два случая.

Пациенты помещены в инфекционный станционар в Алматы. Клинические симптомы отсутствуют, чувствуют они себя хорошо.

Мы в полной мере готовы Подготовлены койки. Имеется достаточное количество медицинских запасов, - сказал Биртанов.

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин 10 марта сообщил, что появление в стране коронавируса ожидается с 11-16 марта. Эта дата была спрогнозирована учеными.

Как сообщалось ранее, на случай выявления коронавируса в нашей стране был разработан "План Б". По неофициальной информации он включает в себя закрытие учебных заведений, отмену всех массовых мероприятий, требования по принудительной изоляции и самоизоляции больных и контактных.

С 6 января текущего года было реализовано четыре этапа усиления по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции, усилен санитарно-эпидемиологический контроль на границах, ограничено или остановлено авиасообщение со странами, где распространился коронавирус.

По данным Пограничной службы КНБ РК, с 1 февраля по 4 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из стран ЕАЭС 992 623 человек. С 6 января по 5 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 33124 человек.

7 марта Казахстан обновил список стран, небезопасных по распространению коронавируса.

10 марта к странам категории "А" ( КНР, Южная Корея) добавили Италию. Категорию "Б-1" составили Франция, Германия, Испания. К неблагополучным странам второй категории относятся Швейцария, Великобритания, Нидерланды. И к третьей категории – Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.

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