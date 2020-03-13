Активизацию военно-технического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Минобороны

Посол с удовлетворением отметил работу казахстанско-турецкой совместной комиссии по вопросам технического и оборонно-промышленного сотрудничества.

Заинтересованность в активизации военно-технического сотрудничества на взаимовыгодных условиях выразили в ходе встречи министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и вновь назначенный посол Турецкой Республики Уфук Экиджи, передает zakon.kz.

Посол с удовлетворением отметил работу казахстанско-турецкой совместной комиссии по вопросам технического и оборонно-промышленного сотрудничества и подчеркнул наличие потенциала для его продолжения, - отмечается в сообщении.

Кроме того, он выразил благодарность за обучение турецких военнослужащих на базе Национального университета обороны, которое было организовано впервые в истории сотрудничества между оборонными ведомствами стран.

Министр поздравил посла с назначением на ответственную должность, а также выразил уверенность в дальнейшем взаимовыгодном и плодотворном взаимодействии в сфере обороны. В ходе беседы было отмечено военное сотрудничество Казахстана с Турцией, в том числе по направлениям военного образования.

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