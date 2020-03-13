Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Активизацию военно-технического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Минобороны

Посол с удовлетворением отметил работу казахстанско-турецкой совместной комиссии по вопросам технического и оборонно-промышленного сотрудничества.

Фото : Минобороны13 марта 2020, 19:17

Заинтересованность в активизации военно-технического сотрудничества на взаимовыгодных условиях выразили в ходе встречи министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и вновь назначенный посол Турецкой Республики Уфук Экиджи, передает zakon.kz.

Посол с удовлетворением отметил работу казахстанско-турецкой совместной комиссии по вопросам технического и оборонно-промышленного сотрудничества и подчеркнул наличие потенциала для его продолжения, - отмечается в сообщении.

Кроме того, он выразил благодарность за обучение турецких военнослужащих на базе Национального университета обороны, которое было организовано впервые в истории сотрудничества между оборонными ведомствами стран.

Министр поздравил посла с назначением на ответственную должность, а также выразил уверенность в дальнейшем взаимовыгодном и плодотворном взаимодействии в сфере обороны. В ходе беседы было отмечено военное сотрудничество Казахстана с Турцией, в том числе по направлениям военного образования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты