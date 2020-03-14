В Риддере сотни семей живут в довоенных бараках

Нет средств, чтобы переселить их.

Сотни семей проживают в довоенных бараках в Риддере, сообщает zakon.kz.

По информации AstanaTV, окола ста домов такого типа признаны ветхими. Однако, расселить отсюда 1,5 тыс. людей моногороду не по карману, так говорят власти. Чтобы утеплить лачуги горожанам предложили программу термомодернизации. Жильцы собственноручно меняют доски в домах.

Года 3-4 еще писали, что эти бараки по Гоголя 3-х этажки все подлежат сносу, а второй год вообще в акимат ходим, нет денег и не будет сказали, - рассказал житель Риддера Геннадий Болтов.

В домах, которым почти век, сложно сохранить тепло, говорят риддерцы. Но менять трубы или проводку опасно - стены рассыпаются. Жильцы вторых этажей живут в страхе, что прогнивший пол не выдержит и они рухнут на голову соседям

Мы каждый год по 30-40 тысяч постоянно вкладываем. Ремонт постоянно требуется только вот с ТЭЦ приехали сказали здесь у вас лопнула труба, - сообщила местная жительница Дарига Токтарова.

Провальным для Риддера оказался и проект тремомодернизации. С каждой квартиры барака на неё пришлось бы вложить больше полумиллиона тенге. Суммы неподъемные.

В городе у нас порядка 70 домов в ветхом состоянии. Основной вопрос финансовый, дома же старые и капитальный ремонт требуется, а это довольно-таки сумма такая, что люди боятся участвовать, - заявил глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Риддера Куат Мухамедчинов.

Квартирный вопрос решило бы строительство нового жилья. Обитателей аварийных и ветхих домов включили в жилищную очередь Риддера. Но пока сданы только две многоэтажки.

К 2021 году мы планируем сдать в эксплуатацию два 60-ти квартирных жилых дома. То есть это 120 семей обеспечены будут жильем, кроме этого у нас имеется готовое ПСД еще на 4 жилых дома, ждем одобрение из республиканского бюджета, - поведала глава отдела архитектуры, строительства и градостроительства Риддера Елена Маслакова.

Жители деревянных бараков Риддера опасаются, что из-за оптимизации урежут расходы на жилье. Акимат ВКО уже сократил бюджетные траты на 3 миллиарда тенге. Но риддерцев заверили, что в этом году темпы строительства не сократят.

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