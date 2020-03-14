Идеальные машины на случай апокалипсиса

В случае чего пережить первые часы трагедии позволит удачно подобранный автомобиль.

5 автомобилей, которые не дадут пропасть в случае апокалипсиса, на zakon.kz со ссылкой на Колеса.

Наиболее дорогим вариантом в нашей подборке является внедорожник "Комбат Т-98" стоимостью 54 млн тенге. Для Казахстана машина редкая, хотя и появилась она еще в 1998 году. Конкретный экземпляр был выпущен в 2016-м и может похвастаться не только компрессорным V8 под капотом, но и баллистической защитой. Автомобиль, вес которого 4.3 тонны, может противостоять обстрелу из штурмовых винтовок калибра 7.62×51 мм.

На второй строчке находится еще один броневик, и тоже российский. Называется он "Тигр". Стоит машина 44.7 млн тенге. Судя по показаниями одометра, пробежала машина всего 21 тысячу километров. В движение приводится 4.5-литровым турбодизелем ЯМЗ-534, выдающим 215 сил. Вес броневика - 6.4 тонны. В салоне могут разместиться до десяти человек, и все они будут защищены от стрелкового оружия и подрыва согласно пятому классу баллистической защиты.

На третьей позиции Hummer H1, но далеко не стандартный. Это видно даже невооруженным глазом. Первое, что бросается в глаза, - огромные колеса. Их диаметр равен 44 дюймам, а ширина - 19.5. Чтобы такие большие покрышки вместились, ходовую часть "хаммера" серьезно доработали. Создатель автомобиля даже оборудовал его полноуправляемым шасси. То есть поворачивает не только передняя ось, но и задняя. Какой именно мотор стоит под капотом, неизвестно. В объявлении указано, что агрегат 4-литровый и бензиновый, но с завода H1 комплектовался турбодизелями большего объема. Просят за монстра 29 млн тенге.

На четвертой позиции находится самый неприметный автомобиль подборки. Это Mercedes-Benz ML 430 2001 года выпуска, который стоит 13.3 млн тенге. На его одометре 33 132 км пробега. Снаружи внедорожник выглядит как любой другой ML, но стоит открыть двери, как его отличие станет очевидным. Этот ML 430 - бронированный. Как уверяет автор объявления, машина оснащена не только пуленепробиваемыми стеклами, но и листовой броней, соответствующей стандарту B6/B7.

Замыкает пятерку Puch Pinzgauer. Это 6-колесный вездеход, созданный известной австрийской конторой Steyr-Daimler-Puch специально для швейцарской армии еще в далеких 1970-х. На продажу выставлен образец 1984 года выпуска. От стандартного мотора владелец авто избавился и заменил его 4-литровым агрегатом от Toyota. Не исключено, что речь идет о V6, позаимствованном у TLC Prado. Коробка передач тоже японская. В салоне вездехода можно найти автономный отопитель, рацию, аудиосистему с восемью динамиками и даже спальное место. Находится машина в Усть-Каменогорске, а стать ее новым владельцем можно за 9.6 млн тенге.

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