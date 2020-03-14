В некоторых микрорайонах Алматы на день отключат холодную воду

Часть зданий в Медеуском районе на день отключат от холодной воды.

С 9 до 17 часов 16 марта будет ограничено холодное водоснабжение жилых домов и иных объектов, расположенных на территории микрорайонов "Атырау" и "Думан", сообщает zakon.kz.

По данным ГКП "Алматы су", подача холодной воды будет временно прекращена в следующих зданиях:

- в дома частного сектора по улицам Апорт, Базарбаева, Есенберлина, Орманова, Шокая;

- в насосную "Микояна-1", кафе "Жайляу", поликлинику №2 по ул. Шухова;

- в три котельные (ул. Ульяновская уг. ул. Широкая, ул. Полевая уг. ул. Овражная, ул. Полевая уг. ул. Брянская);

- в три средние школы:№53 (ул. Шокая - уг. ул. Глубокая), №64 (ул. Оренбургская - уг. ул. Шухова), №99 (ул. И. Коныра - уг. ул. Карбышева).

В социальные и общеобразовательные объекты подвоз воды на время отключения будет обеспечен по заявкам.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода.

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