Ночные клубы в Казахстане могут закрыть из-за коронавируса
Нахождение там влечет опасность для здоровья.
Фото : inbusiness.kz14 марта 2020, 11:08
Ночные клубы в Казахстане тоже могут попасть под ограничения. Об этом стало известно на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.
Согласно рекомендациям, введен запрет на проведение массовых мероприятий. Ночные клубы подходят под регламент, проведение в этих учреждениях мероприятий на сегодняшний день запрещено, - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова.
Поскольку нахождение там влечет опасность для здоровья.
Конкретного предписания на закрытие увеселительных заведений нет. Но согласно рекомендациям, там тоже должны проводиться противоэпидемические мероприятия.
Также по рекомендациям и поручениям, которые прозвучали в протоколе главного санитарного врача, нормы должны исполняться всеми культурно-спортивными организациями независимо от форм собственности, - сказала Райымкулова.
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