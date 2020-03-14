Назначен глава Комитета адмполиции МВД

Им стал Мурат Баймукашев.

Председателем Комитета административной полиции МВД назначен Баймукашев Мурат Калибекович, передает zakon.kz.

Баймукашев Мурат, 1967 г.р., в правоохранительных органах с 1994 года. Работу в органах внутренних дел начинал с должности инспектора батальона дорожно-патрульной службы ГАИ.

С 1997 года работал в департаменте дорожной полиции МВД, а также возглавлял отделы и департаменты центрального аппарата Министерства.

В период с 2009 по 2019 гг. работал на руководящих должностях в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в том числе около шести лет возглавлял Отдел обороны и правопорядка.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

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