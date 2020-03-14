Выявлено еще два случая коронавируса в Казахстане

Всего на сегодняшний день в стране 6 случаев.

Выявлено еще два случая заражения коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Один в Алматы, второй - в Нур-Султане.

Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекцией в городе Алматы - мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель, он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта. Также выявлен еще один пациент. Это женщина, она прилетела в Нур-Султан из Варшавы, - сообщили в Минздраве.

Всего, на сегодняшний день в стране 6 случаев.

13 марта Минздрав сообщил о четырех инфицрованных, которые прибыли из Германии и Италии.

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