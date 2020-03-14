14 казахстанцев с рейса, где была зараженная казахстанка, разъехались по стране

Всех нашли.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК сообщила последние цифры по ситуации с коронавирусом в столице, передает zakon.kz.

По контактным лицам с рейса, который прибыл 13 марта. 13 марта был зарегистрирован первый случай коронавируса. Это была казахстанка, которая прибыла из Милана через Москву. По работе с лицами. Всего на борту было 89 человек. Из них казахстанцев 42, из других стран — 47, Россия — 42, США — 1, Украина и Мексика — 1. Все пассажиры были полностью найдены, - сказала Кисикова.

Выехали из них 35 человек.

По Казахстану 14 человек, они были переданы нашим коллегам. Сегодня утром в 8 часов была проведена сверка. Также 21 пассажир вылетели и находятся на территории РФ. По столице 54 пассажира. Из них 53 госпитализированы в стационар. Один россиянин в связи с дипломатическим рангом оставлен на территории посольства РФ. По всем проведены лабораторные исследования. Результаты в работе, - отметила спикер.

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