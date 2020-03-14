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Минздрав РК ищет пассажиров трех рейсов из Франкфурта, Москвы и Варшавы

Их просят позвонить по номеру 1406 или 103.

Фото : nurai.kz/14 марта 2020, 12:47

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК обратился к пассажирам трех рейсов, передает zakon.kz.

Пассажирам рейса №0646 Франкфурт - Нур - Султан - Алматы, прибывшим 10 марта текущего года в 02:45 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103.

Пассажирам рейса №SU-1956 Москва-Нур-Султан, прибывшим 12 марта текущего года в 06:10 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103.

Пассажирам рейса №195 Варшава-Нур-Султан, прибывшим 10 марта текущего года, просим позвонить по номеру 1406 или 103.

Число заболевших 6 человек. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков.

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