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Названы условия введения режима ЧС из-за коронавируса в Нур-Султане

Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей ситуации.

Фото : inbusiness.kz14 марта 2020, 12:59

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова озвучила условия, при которых могут ввести режим ЧС в столице, передает zakon.kz.

По режиму ЧС (прим.: решение) принимается главным санврачом. Там подразделяется: до 5 случаев регистрации коронавирусной инфекции, свыше 5 и также по количеству контактных. Будет в процессе решение приниматься. Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей ситуации, - сказала Кисикова.

Она также отметила, что есть инфекционный стационар для тех, у кого подтвержден коронавирус.

Там 210 коек. Есть также стационар для лиц из группы близкого контакта, там 300 мест, - сказала спикер.

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