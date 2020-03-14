Названы условия введения режима ЧС из-за коронавируса в Нур-Султане
Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей ситуации.
Фото : inbusiness.kz14 марта 2020, 12:59
Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова озвучила условия, при которых могут ввести режим ЧС в столице, передает zakon.kz.
По режиму ЧС (прим.: решение) принимается главным санврачом. Там подразделяется: до 5 случаев регистрации коронавирусной инфекции, свыше 5 и также по количеству контактных. Будет в процессе решение приниматься. Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей ситуации, - сказала Кисикова.
Она также отметила, что есть инфекционный стационар для тех, у кого подтвержден коронавирус.
Там 210 коек. Есть также стационар для лиц из группы близкого контакта, там 300 мест, - сказала спикер.
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