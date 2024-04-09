Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки в Казахстане: 29 режимов ЧС продолжают действовать в регионах

паводки в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:23 Фото: primeminister.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. На 10:00 в работе задействованы порядка 16 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники.

"Службами гражданской защиты спасены и эвакуированы более 85 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 8349 человек, из них 3809 детей", – сообщил Ерасыл Сайпаш.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды. Проведена укладка более 1 тыс. единиц мешкотары и 1 тонны инертного материала. 

Между тем в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

Ранее премьер-министр проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске. К слову, паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.

Читайте также

Количество республиканских трасс, закрытых из-за паводков, увеличилось
Количество республиканских трасс, закрытых из-за паводков, увеличилось
Аким ЗКО, паводки, обращение
Уровень воды в реке Урал поднимается – аким ЗКО выступил с обращением
Ливни в Алматы: акимат обратился к жителям
Ливни в Алматы: акимат обратился к жителям
Тамила Языкова
МЧС РК Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: