В салоне авто находились восемь человек.

Минивен с иностранцами опрокинулся в кювет в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 14 марта на трассе "Самара-Шымкент" в 40 км от поселка Иргиз произошло опрокидывание автомашины марки "Toyota Estima" в левый кювет по ходу движения.

В салоне минивена находились восемь человек: семь граждан Кыргызской Республики и одна гражданка Республики Узбекистан, которые направлялись в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении.

В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, еще один – госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняются.

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