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Главный санврач Алматы оказалась на рейсе с больным коронавирусом

Тест показал отрицательный результат.

Фото : Курсив14 марта 2020, 15:25

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова оказалась на том же самолете, что и заразившийся коронавирусом казахстанец, передает zakon.kz.

Информацию об этом разместили в facebook - на самолете из Франкфурта 10 марта, среди пассажиров которого оказался инфицированный казахстанец, была главный санитарный врач Алматы.

Айзат Молдагасимова подтвердила факт корреспонденту zakon.kz - у нее взяли тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Я была в том же рейсе, мы как только вчера узнали, всех изолировали с него, включая меня. У меня результат отрицательный, я нахожусь под медицинским наблюдением на дому. Вчера (прим.: 13 марта) в обед госпитализировали, вечером уже были анализы, сегодня с утра всех отпустили, у кого анализы отрицательные, - сказала она.

По словам Молдагасимовой, она не была в Германии, это был транзит.

Ранее сообщалось, то первый инфицированный казахстанец прибыл в Алматы 9 марта из Германии. Айзат Молдагасимова уточнила, что борт прибыл 10 марта. В самолете было 73 пассажира.

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