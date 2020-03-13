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Стало известно, когда прилетели зараженные коронавирусом казахстанцы в страну

Ведутся мероприятия по определению контактных на территории страны.

Фото : РБК13 марта 2020, 14:50

На площадке Службы центральных коммуникаций министр здравоохранения сообщил, что в стране выявили коронавирус. Речь идет о двоих гражданах, прибывших в Алматы из Германии. Они прибыли в разные дни, передает zakon.kz.

Первый прибыл 9 числа (марта - ред.), то есть до перевода страны в 1 категорию. Второй - 12 числа, буквально сегодня ночью. В соответствии с алгоритмом, 73 пассажира, списки есть. Они находятся под наблюдением. Мы приступаем к их изоляции - поиску и помещению на карантин. Они не больные, они будут на карантине 14 дней, - сказал Биртанов.

Второй борт, поскольку уже действовало новое постановление, весь борт - 12 человек, включая экипаж, были сразу помещены на карантин. С момента приземления они полностью изолированы.

Ведутся мероприятия по определению контактных на территории страны.


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