Почему о прилетевшей 10 марта инфицированной алматинке сообщили только 13-го

Как только поступила эта информация, пассажирку нашли и госпитализировали. Это было 12 марта примерно в 22.00.

На брифинге в РСК Алматы спикеры разъяснили вопросы, интересующие многих относительно первого казахстанца с коронавирусом, прилетевшего в Алматы 10 марта, передает zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Асель Калыкова сообщила, что так как на момент прибытия Германия еще не относилась к странам, прилетающие из которой подлежат обязательной госпитализации, пассажирка находилась на домашнем карантине.

Дальнейшее эпидемиологическое расследование установило возможный контакт этой женщины с инфицированной в другом регионе.

Информация о данном лице была направлена нашими коллегами. Профилактические мероприятия проводятся по всему миру, не только в Казахстане. Симптоматики у нее нет по сегодняшний день, - пояснила Калыкова.

Как только поступила эта информация, пассажирку нашли и госпитализировали. Это было 12 марта примерно в 22.00. Результаты теста на коронавирус получили 13 марта и объявили об этом.

На брифинге сообщили, что по этому рейсу всех казахстанцев нашли. Остались только 2-3 иностранца, которых ищут через спецслужбы. Этим же рейсом летела главный санврач Алматы.

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