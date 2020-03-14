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Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ

Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Фото : kremlin.ru14 марта 2020, 16:58

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в один день, 11 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон 15 января, когда озвучивал послание Федеральному собранию. Законодательные собрания всех 85 регионов России также поддержали закон. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.


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