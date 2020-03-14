Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ
Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
Фото : kremlin.ru14 марта 2020, 16:58
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в один день, 11 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".
Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон 15 января, когда озвучивал послание Федеральному собранию. Законодательные собрания всех 85 регионов России также поддержали закон. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011581-d1786229720ff3b5ee66d790e014cca0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...