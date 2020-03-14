Посол Китая в Казахстане эмоционально высказался о коронавирусе

Судя по упоминанию в тексте "штатов", он обращается к властям США.

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо опубликовал импульсивный пост в Facebook, сообщает zakon.kz.

В нем он обвиняет кого-то в дезинформационной политике по отношению к Китаю. Судя по упоминанию в тексте "штатов", речь идет о властях США.

Текст полностью:

Чем вы занимались на заре вспышки эпидемии? Геополитическими играми, внутриполитической повесткой и обливанием грязью Китая. Вы зря потратили то драгоценное время, которое китайцы ценой жизней выиграли для всех стран мира, в т.ч. и для вас.

Сами называли предупреждения по эпидемии чиновников здравоохранительной структуры своей страны "ложью", говорили, что ситуация под контролем. А сейчас, когда вирус охватил большинство штатов и погибло более 40 чел., вы сразу перешли от шапкозакидательства к растерянности.

При этом ваши ученые сами подтвердили, что многие погибшие от гриппа на самом деле – жертвы коронавируса, поэтому летальных исходов у вас намного больше. Слишком много воды в вашей статистике. О какой прозрачности может идти речь? Поэтому дефицит доверия к вам неспроста.

Смешным и неправильным явилось то, что перед лицом пандемии вируса вместо того, чтобы предпринимать экстренные меры для наверстывания упущенного и залатывания дыр, вы стали сваливать вину на Китай, назвав вирус китайским. Поспешные выводы накладывают на людей тень сомнений.

Пока отложим в сторону происхождение вируса, над ним работают ученые, и истина рано или поздно всплывет. На данный момент, как мы неоднократно говорили, все страны должны, объединившись, бороться с этим вирусом, не обвиняя и не перекладывая ответственность друг на друга.

Хватит искать козла отпущения. У вас дефицит масок, перчаток, тестов и необходимой техники, еще и обвал фондовых рынков, разве это тоже вина Китая? Настало время смело признаться, что вы скрывали от своих избирателей и международного сообщества, т.к. много сомнительных моментов.

Из-за беспечного отношения к профилактике вы уже утратили много времени. Продолжение этих бессмысленных игр и политизация вируса приведет к еще худшему сценарию. Вирус страшен, даже самая великая держава в мире уязвима перед ним. Надо навсегда запомнить: не плюй в колодец…

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