В Казахстане введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года.

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал постановление "О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", сообщает zakon.kz.

Постановление опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан":

Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Ж. Бекшин

Полный текст постановления доступен по ссылке.

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