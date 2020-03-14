Правительственная делегация совершает поездку по западным регионам

Все социальные обязательства будут выполнены своевременно, - Тугжанов.

В свете реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по исполнению социальных обязательств перед народом, правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым в эти дни с рабочим визитом находится в западных регионах страны, сообщает zakon.kz.

В состав делегации вошли министр энергетики Нурлан Ногаев, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, председатель правления АО НК "Казмунайгаз" Алик Айдарбаев, а также вице-министры Министерства здравоохранения Камалжан Надыров, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, Министерства национальной экономики Ермек Алпысов и заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты населения и миграции МТСЗН РК Толеген Оспанкулов.

Накануне делегация посетила Мангистаускую и Атыраускую области, сегодня прибыла в Актюбинскую область, затем посетит Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов провел в трех западных регионах серию заседаний по проблемным вопросам нефтяных и нефтесервисных компаний с участием региональных акимов и представителей нефтегазового сектора. На заседаниях обсуждены вопросы влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику Казахстана, а также актуальные аспекты социально-трудовой повестки дня.

Самая большая проблема, которая осложняет экономическую ситуацию в мире - это снижение цен на нефть. Кроме этого негативное влияние на экономику оказала вспышка эпидемии коронавируса. Разногласия членов ОПЕК + привели к падению цен на нефть на 30%. В дальнейшем существует сценарий экономического развития и учета бюджетных параметров на уровне 20 - 40 долларов за баррель, - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Вместе с тем заместитель премьер-министра РК заверил участников встречи, что вопросы социальной стабильности и здоровья нации находятся под постоянным контролем Президента страны и Правительством уже принимаются необходимые меры.

Во-первых, все социальные обязательства будут выполнены своевременно. Во-вторых, разрабатывается специальная дорожная карта для реализации инфраструктурных проектов по ремонту и благоустройству населенных пунктов, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда и предотвратить резкий рост безработицы. В то же время особое внимание будет уделяться трудоустройству работников и безработных, которые будут увольняться, - сообщил заместитель премьер-министра РК.

Отмечая важность сохранения благосостояния граждан, Ералы Тугжанов призвал местные органы власти и работодателей усилить меры по обеспечению социальных гарантий в каждом из регионов.

"Как известно, нефтегазовая отрасль является основным двигателем экономики страны. Самое главное для благосостояния населения - это занятость. Поэтому сегодня особенно важно сохранить рабочие места и обеспечить своевременную оплату работникам", - сказал Ералы Тугжанов.

В ходе заседаний акимы областей представили членам Правительства подробную информацию о социально-трудовой обстановке в своих регионах.

Так, по данным акима Мангистауской области Серикбая Трумова, задолженность по заработной плате имеется на 9 предприятиях-банкротах, в размере 75,9 млн. тенге перед 127 работниками, погашение которой проходит в рамках банкротных процедур. Всего по области создано около двух тысяч новых рабочих мест, а уровень заработной платы в размере 293 726 тенге превышает средний показатель по стране. Адресную социальную помощь в Мангистауской области получат 2,5 тысячи семей.

По данным акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, уровень безработицы в регионе составляет 4,8%. Адресной социальной помощью будут обеспечены 1200 семей. Между тем, в регионе предпринимаются все меры для сохранения социальной стабильности.

Заработная плата в Атырауской области составляет 334 583 тенге, что также превышает республиканский среднемесячный показатель.

Сегодня в Атырауской области добывается 52% всей республиканской нефти. Самыми крупными компаниями-недропользователями являются ТОО "Тенгизшевройл", "NCOC", АО "Казмунайгаз". В настоящее время в сфере нефтедобычи трудятся около 15 тысяч рабочих, в нефтесервисных компаниях - почти 80 тысяч человек.

По словам помощника президента РК Каната Бозумбаева, государство разрабатывает план по недопущению кризисных ситуаций, связанных с падением цены на нефть и пандемией.

Принимавшая участие на встрече генеральный директор ТШО Имер Боннер отметила, что добыча и переработка нефти компанией "Тенгизшевройл" проводится в штатном режиме.

"ТШО в состоянии пережить сложную экономическую ситуацию в связи с падением цен на нефть, так как подобный период в истории нашей компани уже был. При этом сокращений рабочих не предвидится, мы пересматриваем наши бизнес решения и все обязательства выполним без каких-либо инцидентов", - сообщила генеральный директор ТШО.

14 марта правительственная делегация прибыла в Актюбинскую область

Во время встречи с активом области и руководителями крупнейших нефтесервисных предприятий региона также состоялся обстоятельный разговор о текущей ситуации в социально-трудовой сфере Актюбинской области. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона.

По информации акима Актюбинской области Ондасына Уразалина, на предприятиях нефтегазовой отрасли региона работают свыше 15 тысяч работников и в рамках сохранения рабочих мест, подписаны Коллективные договора и Меморандумы со всеми компаниями. Согласно поручению Главы Государства РК с начала т.г. в нефтегазовом секторе повышение заработной платы составило в среднем 15% или порядка 11 тыс. работников, также в остальных предприятиях вопрос повышения заработной платы находится на рассмотрении учредителей.

В целом в регионах отмечена стабильная социальная обстановка, с учетом обеспечения социальной поддержки нуждающихся граждан и отсутствия на предприятиях текущей и просроченной задолженности по заработной плате.

По итогам заседания заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов поручил Министерству энергетики и акиматам областей усилить взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли в решении ряда проблемных вопросов.

Прежде всего, поручено осуществить пересмотр производственных планов и разработать антикризисные дорожные карты, связанные с изменением цен на нефть.

В рамках соблюдения трудовых обязательств, Ералы Тугжанов поручил принять конкретные меры по предотвращению трудовых споров, сохранению рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работникам предприятий.

Случаев коронавирусной инфекции в западных регионах Казахстана не зарегистрировано

В ходе визита правительственной делегации в Мангистаускую, Атыраускую и Актюбинскую области, заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым акимам регионов даны поручения по проведению постоянного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на местах.

Вы знаете, что были приняты срочные меры для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране. К сожалению, информация об угрозе коронавируса в нашей стране нашла свое подтверждение. И перед нами сегодня стоит ответственная задача по противостоянию коронавирусной пневмониии, - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Для ознакомления с уровнем подготовки и оснащения медицинских организаций к оказанию медпомощи больным коронавирусной инфекцией, заместитель премьер-министра РК посетил областные противотуберкулезные диспансеры и инфекционные больницы в городах Актау, Атырау и Актобе.

В целях предотвращения болезни, в регионах страны обозначены стационары для изоляции.

В Мангистауской области: инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек, инфекционное отделение многопрофильной больницы г. Жанаозен на 70 коек. В области функционируют 7 санитарно-карантинных пунктов.

В Атырауской области также все медучреждения переведены в активный режим работы, образованы пограничные карантинные станции, медицинские работники подготовлены и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того в регионе имеется 12 аппаратов ИВЛ и изолированное здание на 100 койкомест.

В Актюбинской области в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции также принимаются необходимые меры. Создан коечный фонд на 130 коек, инфекционные госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Учреждения обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медицинский персонал прошел обучение.

Заместитель премьер-министра РК отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием и индивидуальными защитными средствами.

Особый акцент также сделан на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости.

Рабочая поездка правительственной делегации продолжится в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Напомним: По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева под руководством премьер-министра был создан штаб оперативного реагирования для разработки антикризисного плана по экономической ситуации в стране.

Глава государства поручил Правительству полностью выполнить все обязательства перед населением, усилить меры по обеспечению занятости и социальной стабильности. 13 марта в западные регионы страны выехала правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым.

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