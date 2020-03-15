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Казахстанцам рекомендовали избегать Мадрид при возвращении домой

Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 5700 чел.

Фото : travela.me15 марта 2020, 00:49

Посольство Республики Казахстан в Королевстве Испания рекомендовало казахстанцам избегать возвращаться домой через Мадрид, сообщает zakon.kz.

В связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса в Испании Консульский отдел Посольства Республики Казахстан в Мадриде и консульство в Барселоне находятся на постоянном контакте с гражданами РК, находящимися на территории Испании.

Число инфицированных в Испании превысило 5700 чел. Необходимо принимать во внимание, что основной очаг распространения вируса находится в автономном сообществе Мадрид, где зафиксировано более 3 тыс. чел.

Учитывая отмену рейсов турецких и российских авиаперевозчиков, казахстанским гражданам рекомендуется искать возможные альтернативные маршруты через другие города либо близлежащие страны (при возможности исключить перелет из Мадрида, учитывая большой риск заражения).

Просим граждан РК, покидающих Испанию информировать консульский отдел Посольства (visado@kazesp.org, +34917216290) о проблемных ситуациях и отбытии в Казахстан.


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