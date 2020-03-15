О правильном питании на карантине рассказал диетолог

Лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченный объем продуктов, особенно любимых.

Риск набрать лишний вес возрастает во время пребывания на карантине или работе из дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По словам врача-диетолога Ивана Алименко, чтобы избежать этого, лучше не закупать излишки продуктов и отказаться от перекусов в пользу полноценных приемов пищи.

Специалист рассказал, что лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченный объем продуктов, особенно любимых.

Люди, которые хранят дома продукты-провокации, в среднем весят на девять килограммов больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться, - пояснил Алименко.

Диетолог добавил, что не набрать вес поможет ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности. По его словам, длительно находясь дома, в среднем нужно укладываться в 2 тыс. калорий в сутки.

Он пояснил, что причиной набора лишнего веса могу стать даже орехи, яблоки и другие фрукты, потому что они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения.

По словам Алименко, "условно полезным перекусом" может стать кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара.

Такой напиток восполнит запасы жидкости и не принесет большую калорийность. Кроме того, нужно добавить в жизнь формы разминок, зарядок и танцев под телевизор, чтобы в первую очередь держать в норме настроение, – посоветовал специалист.

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