Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В UFC прошел первый в истории бой без зрителей

На трибунах арены "Ginásio Nilson Nelson" присутствуют только журналисты.

Фото : Sports.kz15 марта 2020, 07:35

В Бразилиа (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Этот турнир стал уникальным для промоушна, поскольку проходит без зрителей из-за эпидемии коронавируса: на трибунах арены "Ginásio Nilson Nelson" присутствуют только журналисты.

В первом поединке в октагон вышли девушки - шведка Беа Малецки (3-0) и Вероника Маседо (6-3-1) из Венесуэлы. Этот бой прошел всю дистанцию в три раунда и закончился победой Малецки единогласным решением судей. Видео фрагментов этого боя можно посмотреть ниже.

Таким образом, в этом историческом поединке Малецки одержала четвертую победу в профессиональной карьере в ММА, а Маседо потерпела четвертое поражение.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты