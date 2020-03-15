В UFC прошел первый в истории бой без зрителей

На трибунах арены "Ginásio Nilson Nelson" присутствуют только журналисты.

В Бразилиа (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Этот турнир стал уникальным для промоушна, поскольку проходит без зрителей из-за эпидемии коронавируса: на трибунах арены "Ginásio Nilson Nelson" присутствуют только журналисты.

В первом поединке в октагон вышли девушки - шведка Беа Малецки (3-0) и Вероника Маседо (6-3-1) из Венесуэлы. Этот бой прошел всю дистанцию в три раунда и закончился победой Малецки единогласным решением судей. Видео фрагментов этого боя можно посмотреть ниже.

Таким образом, в этом историческом поединке Малецки одержала четвертую победу в профессиональной карьере в ММА, а Маседо потерпела четвертое поражение.

Mano a mano en el último round: Bea Malecki llegó sola al combate y salió con la victoria. #UFCBrasilia pic.twitter.com/tIN2TXDdlR — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 14, 2020

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