Самолет с гуманитарной помощью из Америки прилетел в Казахстан

В качестве гуманитарной помощи были отправлены средства индивидуальной защиты.

Соединенные Штаты Америки отправили в Казахстан самолет с гуманитарной помощью, передает zakon.kz.

Об этом сообщило посольство США в Казахстане на официальной странице в Facebook.

Гуманитарный груз из Америки прибыл на территорию Казахстана ночью 13 марта. В сообщении сказано, что самолет с грузом встретили представители USAID и ВОЗ.

В качестве гуманитарной помощи были отправлены средства индивидуальной защиты.

Груз встретили груз с гуманитарной помощью для дальнейшей передачи Казахстанскому правительству, в рамках содействия в предотвращении потенциального распространения вируса COVID-19, -говорится в опубликованном накануне сообщении посольства США в РК.

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