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Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе.

Фото : lenta.ru15 марта 2020, 10:10

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду, однако, по его словам, спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для этих государств. Кроме того, по мнению собеседника портала, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг.

Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе, - сказал Стаббс.

По его мнению, если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.


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