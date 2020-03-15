Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Коронавирус выявлен у гражданина вернувшегося из Франции.

У гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19, - говорится в сообщении агентства.

В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!