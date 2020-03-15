Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Коронавирус выявлен у гражданина вернувшегося из Франции.
Фото : gazeta.uz15 марта 2020, 11:42
У гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz.
Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.
15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19, - говорится в сообщении агентства.
В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.
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