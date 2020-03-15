Биртанов: Воздержитесь от посещения ночных клубов

Мы рекомендуем воздерживаться от посещений мест массового скопления людей – баров, ночных клубов. Собственники должны обрабатывать эти помещения, но лучше соблюдать меры предосторожности - Биртанов

Министерство здравоохранения призывает граждан Казахстана и иностранных граждан находящихся на территории республики не паниковать и соблюдать меры предосторожности. Об этом сегодня на брифинге сказал глава ведомства Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы призываем граждан не паниковать, инфекция может распространяться достаточно быстро, но эпидемиологические цепочки установлены, мы продолжаем работу, но важно соблюдать меры предосторожности, - сообщил министр здравоохранения.

Он напомнил, что Минздрав и ВОЗ рекомендует регулярно мыть руки и лицо, проветривать помещения, проводить в них санитарную уборку, в том числе и в местах массового скопления людей. И добавил, что алгоритмы поведения и рекомендации переданы в регионы, главам местных исполнительных органов.

Мы рекомендуем воздерживаться от посещений мест массового скопления людей – баров, ночных клубов. Собственники должны обрабатывать эти помещения, но лучше соблюдать меры предосторожности, - отметил он.

Напомним, главный санитарный врач Казахстана своим постановлением уже закрыл кинотеатры, школы и детские сады. Частных предпринимателей (за исключением владельцев киносетей) это постановление не касается. Однако, если в городах будет объявлен режим ЧС, работа большинства компаний будет приостановлена.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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