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Фронт-офис Администрации Президента временно приостановил прием граждан

Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность.

Фото : sud.gov15 марта 2020, 14:09

Фронт-офис Администрации Президента сообщил о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике, - сообщается на Telegram-канале Общественной приемной АП РК.

Вместе с тем для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал Виртуальной приемной Президента, электронного правительства "е-gov", а также через услуги АО "Казпочта".


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