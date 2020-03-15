Фронт-офис Администрации Президента временно приостановил прием граждан

Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность.

Фронт-офис Администрации Президента сообщил о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике, - сообщается на Telegram-канале Общественной приемной АП РК.

Вместе с тем для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал Виртуальной приемной Президента, электронного правительства "е-gov", а также через услуги АО "Казпочта".

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