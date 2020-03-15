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Комментарий МИД РК: Ограничение - это не запрет

Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан.

Фото : mfa.gov.kz15 марта 2020, 16:04

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров дал комментарий относительно установления ограничения на въезд на территорию РК, сообщает zakon.kz.

Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств, - сказал он.

Чрезвычайное положение объявляется в Казахстане с 16 марта.

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