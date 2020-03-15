Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Будут ли работать маркеты и рынки во время режима ЧП в Казахстане

Рассказали в Министерства торговли и интеграции РК.

Фото : ведомости15 марта 2020, 16:18

Продуктовые маркеты и рынки в Казахстане продолжат работать в условиях чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстана сообщает, что в условиях введенного в республике чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу. Ограничивается лишь функционирование крупных объектов торговли, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей. Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне ТРЦ, будут функционировать по желанию владельцев, - говорится в сообщении МТИ.

Контроль по ценам также остается за акиматами и антимонопольным.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты