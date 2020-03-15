Алматинские полицейские пожаловались на пациентку с коронавирусом
Женщина привлечена к уголовной ответственности.
Фото : Пресс-служба ДВД СКО15 марта 2020, 17:30
Департамент полиции города Алматы выступил с заявлением о том, что одна из заболевших короновирусом всячески препятствует работе санитарных служб, сообщает zakon.kz.
По словам стражей порядка, гражданка Б. умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания.
Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 УК РК, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.
Полиция города Алматы, в свете сложившейся ситуации, призывает граждан оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению и профилактике короновирусной инфекции и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
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