Граждане Казахстана и Азербайджана попали в ДТП в Саратовской области
В условиях тумана автобус врезался в дорожный отбойник, а затем грузовик.
Фото : rusunion.com15 марта 2020, 19:05
Автобус с 30 гражданами Казахстана и Азербайджана попал в ДТП на трассе в Саратовской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Частный автобус следовал из Баку в Самару через Дагестан. В условиях тумана автобус врезался в дорожный отбойник, а затем грузовик Scania.
Внутри находилось 28 пассажиров и два водителя, все - граждане Казахстана и Азербайджана. Детей не было.
В результате ДТП никто не пострадал.
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