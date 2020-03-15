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Граждане Казахстана и Азербайджана попали в ДТП в Саратовской области

В условиях тумана автобус врезался в дорожный отбойник, а затем грузовик.

Фото : rusunion.com15 марта 2020, 19:05

Автобус с 30 гражданами Казахстана и Азербайджана попал в ДТП на трассе в Саратовской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Частный автобус следовал из Баку в Самару через Дагестан. В условиях тумана автобус врезался в дорожный отбойник, а затем грузовик Scania.

Внутри находилось 28 пассажиров и два водителя, все - граждане Казахстана и Азербайджана. Детей не было.

В результате ДТП никто не пострадал.


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