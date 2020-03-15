Алматинская белка надела медицинскую маску
Белка, как житель города, также поддерживает горожан в борьбе с пандемией.
Фото : zakon.kz15 марта 2020, 19:42
Резонансная достопримечательность Алматы – белка с Атакента надела медицинскую маску, сообщает zakon.kz.
Это наверняка связано с постановлением от 15 марта 2020 года "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".
Ввести в соответствии с законодательством на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
В Instagram-аккаунте АО КЦДС Атакент уточняется, что белка, как житель города, также поддерживает горожан в борьбе с пандемией.
Маска - это всего лишь символ. А ведь главным является единство в данной ситуации, - говорится в сообщении.
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