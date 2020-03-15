Алматинская белка надела медицинскую маску

Белка, как житель города, также поддерживает горожан в борьбе с пандемией.

Резонансная достопримечательность Алматы – белка с Атакента надела медицинскую маску, сообщает zakon.kz.

Это наверняка связано с постановлением от 15 марта 2020 года "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".

Ввести в соответствии с законодательством на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

В Instagram-аккаунте АО КЦДС Атакент уточняется, что белка, как житель города, также поддерживает горожан в борьбе с пандемией.

Маска - это всего лишь символ. А ведь главным является единство в данной ситуации, - говорится в сообщении.

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